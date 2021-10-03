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Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı: Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız

Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

03 Ekim 2021 17:20

Tarım Kredi Kooperatifi'nin Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer." dedi. 

Ürünleri inceleyip market arabasına koyan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, mağazadaki vatandaşlarla sohbet etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, ödemesini nakit yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi.

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