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"Fiyatlar gayet uygun" diyen Erdoğan, temel gıdaları almadığı market alışverişine 1002 lira ödemiş

Tarım Kredi Kooperatifi'nin Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğrayıp alışveriş yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti

05 Ekim 2021 07:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu gittiği market alışverişinde 1002 lira harcadı. Erdoğan, sepetini iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldururken, sepette et, süt, peynir, bakliyat ve yağ gibi temel gıdaların bulunmadığı görüldü.

Eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke ile Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, iki yıl önceki alışverişinde sadece bisküvi, gofret gibi atıştırmalıklar alırken, bu kez iki alışveriş arabasını doldurdu. Kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips alan Erdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yapılan incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü verdi.

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