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Yaşam

Tarık Akan, yarın toprağa verilecek

66 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam efsanesi Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek

17 Eylül 2016 18:53

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve geçen gece yarısı saat 01.10'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Tarık Akan'ın cenaze töreni programı belli oldu.

Usta aktörün eski eşi Yasemin Erkut, Akan için yarın Cemal Reşit Rey Salonu'nda bir tören düzenleneceğini ve aynı gün Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedileceğini duyurdu.

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül de saat 14.00’te Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda cenaze töreni yapılacağını söyledi. Üregül, babası Akan’ın törenden sonra Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı’na defnedileceğini belirtti.

Barış Üregül ayrıca, “Babam her zaman film çekmek istiyordu. Hastayken bile onun düşünceleri içerisindeydi” dedi. Üregül, "Biz vasiyet konuşmadık, böyle bir şeye dilimizde varmadı. Hiçbir zaman da konuşmadık” ifadelerini kullandı.

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