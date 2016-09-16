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Kültür-Sanat

Tarık Akan'ın 2 yıl önce verdiği söyleşiden: Ne zaman ve nasıl öleceğimi biliyorum...

"Eminim ben de o yaşta öleceğim"

16 Eylül 2016 15:48

66 yaşında hayatını kaybeden Tarık Akan, 2014'de Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği bir söyleşide "Yatağımda ve birden öleceğim. Tırt diye gideceğim" demişti.

Akan'ın söyleşide ölümüne ilişkin sorulara verdiği cevaplar şöyle:

- Nasıl bir hayat var önünde, ne bekliyorsun?

Herkes bilmez ama ben biliyorum ne zaman ve nasıl öleceğimi...

- Tövbe, Bismillah!

Vallahi! Şimdi bana kızacak tutucular ama... 97 yaşında, yatağımda ve birden öleceğim. Tırt diye gideceğim!

- 97? Uğurlu sayın mı? Yok uğursuz olmalı, sen öleceğine göre...

Hayır, dedemin ölüm yaşı... Eminim ben de o yaşta öleceğim. Sonra sana saat de söylerim, o kadar net biliyorum yani!

 

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