Tarık Akan'ın 2 yıl önce verdiği söyleşiden: Ne zaman ve nasıl öleceğimi biliyorum...

66 yaşında hayatını kaybeden Tarık Akan, 2014'de Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği bir söyleşide "Yatağımda ve birden öleceğim. Tırt diye gideceğim" demişti.
Akan'ın söyleşide ölümüne ilişkin sorulara verdiği cevaplar şöyle:
- Nasıl bir hayat var önünde, ne bekliyorsun?
Herkes bilmez ama ben biliyorum ne zaman ve nasıl öleceğimi...
- Tövbe, Bismillah!
Vallahi! Şimdi bana kızacak tutucular ama... 97 yaşında, yatağımda ve birden öleceğim. Tırt diye gideceğim!
- 97? Uğurlu sayın mı? Yok uğursuz olmalı, sen öleceğine göre...
Hayır, dedemin ölüm yaşı... Eminim ben de o yaşta öleceğim. Sonra sana saat de söylerim, o kadar net biliyorum yani!