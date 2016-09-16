Hale Soygazi: Tarık Akan'ın vefatına alışmam çok zor olacak...

Birçok Yeşilçam filminde birlikte başrol oynadığı rol arkadaşı Hale Soygazi, Tarık Akan'ın vefatına ilişkin olarak, "Hiç beklemiyordum, tedavisi sürüyordu. Erken bir kayıp. Alışmam çok zor olacak bu acı habere" dedi.

NTV canlı yayınına bağlanan Soygazi, unutulmazlar arasına giren 'Oh Olsun' filmini hatırlatarak, "Çok sevdiğim filmlerden biriydi. Zaten Tarık oynuyorsa bir filmde ben de kabul ederdim hemen. Tam bir aktördü. Her rolü oynayabilirdi" diye konuştu.

Hale Soygazi'nin açıklamaları şöyle:

"Çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşımdı. Birlikte çok güzel filmler çektik Ertem Eğilmez yönetmenliğinde. Unutulmazdı bunlar. Zaten Tarık oynuyorsa bir filmde ben de kabul ederdim hemen. Türk sinemasının en iyi filmlerini yaptı. Erken kaybettik. Çok iyi bir oyuncuydu. Hastalığı hakkında haberim vardı. Son zamanlarda görüşemedik. Hiç beklemiyordum, tedavisi sürüyordu. Erken bir kayıp. Alışmam çok zor olacak bu acı habere. Kamera arkasında çok keyifliydi. En önemli şey arkadaşlık ve dayanışmadır. Onun için çok rahattı onunla oynamak. Oh olsun çok sevdiğim filmlerden biriydi. Eğlenerek çalıştık, kamera arkasında da önünde de neyse oydu. Şöhret olmanın getirdiği farklı durumların hiçbirini yaşamadı. Tam bir aktördü. Her rolü oynayabilirdi; komedi de dram da. Sürü mesela bir örneği."