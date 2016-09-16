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Tarık Akan'ın ağabeyi "Komünistleri sevmem" dedi, oğlu yanıt verdi: Şov yapıyor!

Türk sinemasının efsanelerinden Tarık Akan, dün gece vefat etti

16 Eylül 2016 20:52

Türk sinemasının efsanelerinden Tarık Akan’ın vefatının arından ağabeyi Turgut Üregül, hastane önünde yaptığı açıklamada, “Komünistleri sevmem. Benim onlarla hiçbir işim yok. Nazım Hikmet kim ya? Ben siyasetçi değilim. Nazım Hikmet’e mi soracağız bunu” ifadelerini kullandı. Tarık Akan’ın oğlu Barış Zeki Üregül, Turgut Üregül’e yanıt verdi. Barış Zeki Üregül, “Yalan yanlış iddialar atan o şahıs şov amaçlı hastanenin önünde konuşuyor" dedi.

Tarık Akan'ın son anlarında yanında bulunan oğlu Barış Zeki Üregül şu açıklamayı yaptı:

“Babam 3 haftadır hastanede tedavi görüyordu. Bodrum’dayım derken babam hastanedeydi. Orada sadece 1 hafta tatil için kaldı, hastalığı ağırlaştı ve yatış verdiler. Dün gece 1’de biz üç çocuğu başındayken vefat etti. Babam sadece biz ailesi için değil, tüm Türkiye için önemli biriydi. Şimdi yalan yanlış iddialar atan o şahıs (ağabeyi Turgut Üregül) şov amaçlı hastanenin önünde konuşuyor. Gerekli açıklamayı yapmak istedim çünkü bizim kaybımızdan reklam yapmaları çok can acıtıcı. ‘Cenaze kayıp’ demesi çok garip, biz şu an babamızın vefat işlemleriyle ilgilenirken aşağıda konuşma yapan kişinin yıllardır babamın olduğu yere bile yaklaşamaması herkesçe biliniyordu. Cenaze işlemlerini bugün gün içinde kararlaştırıp bilgi vereceğiz. Babamızı çok seviyoruz, sevenlerine de teşekkür ediyoruz”

 

“Komünistleri sevmem”

 

Turgut ÜregülTarık Akan’ın ağabeyi Turgut Üregül, bir muhabirin “Nazım Hikmet Vakfı’yle konuştunuz mu?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hanımefendi komünistleri sevmem. Bilmem benim onlarla hiçbir işim yok. Nazım Hikmet kim ya? Ben siyasetçi değilim, ilgilendirmez beni onlar. Nazım Hikmet'e mi soracağız bunu, ne demek istiyorsun sen? Ben ağabeyiyim diyorum bana ne anlatıyorsun sen. O komünistlerle alakalı. Hastanede 3-4 aydır yatıyor haberiniz var mı? Hastane bilgi vermiyor. Yazık bu hastaneye. Bunlar rezil ya. Cenaze yakınlarına, ağabeyine verilmez mi? Muhasebeye geldiğinde 10 bin lira para isterler Bu hastaneyi yazın."

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