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Ekonomi

Tarihi zirveye çıkan dolarda son durum ne?

2.73 lirayı aşarak rekor düzeye tırmanan dolar, küresel piyasalardaki gerilemesine bağlı olarak 2.70 lira ya düştü

16 Nisan 2015 12:36

Türkiye'de seçimler öncesi yükselen politik tansiyon etkisiyle 2.73 lirayı aşarak rekor düzeye tırmanan dolar, küresel piyasalardaki gerilemesine bağlı olarak 2.70 lira düzeyine geriledi.

ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi verilerinin beklenenden düşük çıkmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımını ne zaman yapacağına konusundaki belirsizliğin artması, doların euro ve yen karşısında değer kaybına neden oldu.

Doların küresel piyasalardaki değer kaybı Türkiye'ye de yansıdı ve 2.73 liranın üzerine çıkarak 2.7305 lira ile tarihi rekor düzeye çıkan dolar 2.7020 - 2.7050 lira düzeylerine kadar çekildi.

Fed'in dün yayımladığı raporda ülkenin büyük bölümü için ekonomik büyümenin "orta" veya "ılımlı" bir hızda ilerlediği ifade edildi ve şöyle denildi:

"Bu dönemde iç talep karmaşık bir seyir izledi. Ekonomik aktivitedeki zayıflamanın kısmen güçlü dolar, petrol fiyatlarındaki gerileme ve sert kış koşullarından kaynaklandı."
 

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