Yiğit Bulut’tan dolar yorumu: Gerçeklere aykırı ve spekülatif

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut dolar kurunun yükselişine ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Bulut, “Euro-dolar paritesi 1 üstünde kaldığı sürece son atağın başladığı 2,55-2,63 bandı üstündeki değerler piyasa gerçeklerine aykırı ve spekülatif. Yapanlar "Gerektiğinde her adımın nasıl atılabileceği' detayını bence gözden kaçırıyorlar...Bu ülkenin spekülasyon yapılamayacak bir yer” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan genel seçim sonrası nasıl bir siyasi tablo ve nasıl bir ekonomi yönetimi oluşacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle dolar gün içinde en yüksek 2.7050'ye çıktı.