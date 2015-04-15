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Ekonomi

Rekora doymayan dolar 2.73'ü de aştı!

ABD’de bugün New York Fed imalat endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri açıklanacak

15 Nisan 2015 11:07

Yaklaşan genel seçim sonrası nasıl bir siyasi tablo ve nasıl bir ekonomi yönetimi oluşacağına ilişkin belirsizlikler, dolardaki küresel değer kazancı ile birleşince dolar/TL her gün tarihi zirvelerini yenilerken, kur bugün de önce önemli bir psikolojik seviye olarak görülen 2.70'i ardından 2.73'ü aştı. Dolar 2.7306'yı görerek bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi.

Dolardaki küresel değer kazancı TL'deki değer kaybının ana nedeni olmaya devam etse de, TL yılbaşından beri yolsuzluk sorunlarıyla uğraşan Brezilya'nın ardından dolar karşısında yüzde 13 değer kaybı ile en çok değer kaybeden ikinci para birimi konumunda. Hürriyet'te yer alan habere göre, TL ile en çok karşılaştırılan para birimlerinin başında yer alan Güney Afrika randı ise aynı dönemde sadece yüzde 5 değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı sert eleştirmesiyle başlayan ardından ekonomi yönetiminin yaklaşan seçimler sonrasında görev başında olmayabileceğine ilişkin endişelerle devam eden TL'deki negatif ayrışma, seçimin yaklaşmasıyla seçim sonuçlarının nasıl oluşacağının tam olarak tahmin edilememesi ile daha da belirginleşti. Tek başına 10 yılı aşkın süredir hükümette olan AKP'nin bu seçim sonunda aynı güçte devam edip edemeyeceğine ilişkin belirsizlik TL'deki değer kaybının hızlanmasına neden oluyor.

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