Ekonomi Bakanı: 'Dolar şurada durur' demek yanlış

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, doların 2.70 TL'yi aşarak tarihi zirveye ulaşmasıyla ilgili olarak, "Şu andaki dalgalanmayı dünyadaki dalgalanma sınırları içinde görüyorum, yani spekülatif bir şey değil" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolardaki yükselişe ilişkin “piyasa gerçeklerine aykırı ve spekülatif” yorumunda bulunmuştu.

Yüksek değerli doların ABD ekonomisi için sürdürülebilir olmadığını ifade eden Zeybekci, "Biz sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesini, sağlıklı bir dalga ile devam etmesini, Türkiye'nin de bu dalgalanmadan ne olduğunu bilerek, ayakları üzerinde sağlam durmasını son derece önemsiyoruz. Şurada durur veya burada durur demek yanlış olur" ifadelerini kullandı. Bakan, kurun enflasyona etkisiyle ilgili olarak da "Kurdaki 10 puanlık bir artışın enflasyonun üzerinde yaklaşık olarak 1 puanlık bir etkisi olabilir" dedi.

Enver Alas'ın DHA'da yer alan haberine göre, Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nın açılışına katılan Bakan Zeybekci, programın sonunda basın mensuplarının doların 2.70 TL'yi aşarak tarihi zirveyi görmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

‘Yüksek değerli dolar ABD ekonomisi için sürdürülebilir değil’

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki payının yüzde 1 seviyesinde olduğunu kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Dünyadaki dalgalanmalardan otomatik olarak etkilenirsiniz. Bunda sağlıklı olan etkilenmektir. Aşırı dalgalanmalar bizim 1994, 1999 ve 2001 yılındaki gibi bizden kaynaklanan ve bir gecedeki yüzde 30, yüzde 40 değer kaybetmesi gibi değil. Bakın, bugün Euro'nun da Dolar karşısındaki değer kaybına TL de aynı şekilde, aynı tepkiyi veriyor. Bu nerede durur, nasıl olur demek de 'toto' oynamak olur. Ancak yüksek değerli Dolar, ABD ekonomisi için sürdürülebilir değildir. Neden? Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarla Euro'daki parasal bollaşma, 2016'nın ilk çeyreğine kadar 1.6 trilyon Euro'luk parasal genişlemeye gidecek olması ve Avrupa Birliği Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası, İsveç Merkez Bankası, İngiliz Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası'nın faizleri hâlâ eksilerde tutması veya sıfıra yakın tutmasının ABD Doları için sürdürülebilir olması mümkün değildir. Çünkü şu an itibariyle ABD'ye yönelen bu kadar çok para, ABD'de yatırım, kapasite artırımı, üretim artışı demektir. Kapasite artırarak ürettiğiniz bu değerleri dünya piyasalarına satmak üzere çıktığınızda ABD Doları'nın aşırı değerliliğinden dolayı bunları satmak artık fiilen zorlaşır. Yani ABD arabası, Alman arabasından daha pahalı hale gelmiştir ve tercih edilememektedir. Bu nedenle sürdürülemez diyorum. Biz sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesini, sağlıklı bir dalga ile devam etmesini, Türkiye'nin de bu dalgalanmada ne olduğunu bilerek ayakları üzerinde sağlam durmasını son derece önemsiyoruz. Şurada durur veya burada durur demek yanlış olur."

‘Kurdaki artışın enflasyona etkisi ne olacak?’

Bir gazetecinin "Dolardaki son hareketliliğin Nisan ayı enflasyonuna bir etkisini ölçtünüz mü, ne kadarlık bir etki olmasını öngörüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise Zeybekci, "Nisan ayı henüz bitmedi. Bu hareketin buralarda kalacağını da pek tahmin etmiyorum. Nisan sonu itibariyle bakmak lazım. Ancak mutlaka etkisi olacaktır. Kurdaki 10 puanlık bir artışın, enflasyonun üzerinde yaklaşık olarak 1 puanlık bir etkisi olabilir. Ama bu yıl boyunca tamamında olursa. Diğer taraftan mevsimsel etkileri de olacaktır. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum; enflasyon artar demiyorum. Artırıcı etkisi olur. Ancak diğer taraftan bizim tarımdaki çok olumlu gelişmelerimiz, diğer bütün sektörlerdeki olumlu gelişmelerimizin de enflasyonu düşürücü etkileri olacaktır. Muhtemelen bunu nötralize etmesini bekliyoruz. Yani Nisan ayı sonu itibariyle enflasyon, geçtiğimiz bir yıllık döneme baktığımız zaman, yönünün eksi olacağını düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.

‘Spekülatif bir şey değil’

Öte yandan, bir başka gazetecinin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un "2.63'ün üzerindeki artış spekülatörlerin işi olabilir" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, bu görüşle ilgili düşünceleri sorulması üzerine Bakan Zeybekci, "Kimsenin bu alanda spekülatif veya manipülatif yaklaşım içinde olmasını tavsiye etmiyoruz. Daha doğrusu, vatandaşlarımıza buna karşı uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz. Şu andaki dalgalanmayı dünyadaki dalgalanma sınırları içinde görüyorum, yani spekülatif bir şey değil" ifadelerini kullandı.