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Dolardaki yükseliş, son dönemin en büyük özelleştirmesi Milli Piyango'yu vurdu

İhaleye Ortak Girişim Grubu ile devam edilecek

16 Nisan 2015 10:14

Daha önce Milli Piyango şans oyunlarını işletmek için lisans sözleşmesini imzalamak üzere 15 Nisan'a kadar ek süre alan Net Holding sözleşmenin bu tarihte imzalanamayacağını açıkladı. Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu Milli Piyango İdaresi Özelleştirme ihalesini 2.7 milyar dolarla kazanmıştı. Net Holding hisseleri anlaşmanın imzalanamayacağının bildirilmesinden sonra yüzde 9 düştü. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Piyango ihalesinde daha süre uzatımı olmayacağını açıkladı. İhaleye ikinci olan Ankaralı ERG ile Çorum'da kuyumculuk da yapan Ahlatçı'nın kurduğu Ortak Girişim Grubu ile devam edilecek.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, "Sözleşmenin imzalanacağı yeni tarihin tarafımıza bildirilmesine istinaden yatırımcılarımızla ivedilikle paylaşılacağını kamuoyuna arz ederiz" denildi. Ortak Girişim Grubunu oluşturan şirketlerden ERG İnşaat'tan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, süreç ile ilgili henüz ayrıntılı değerlendirme yapmadıklarını söylerken, Ahlatçı Kuyumculuk şirketinden ise bir yetkiliye ulaşılamadı.

Net Holding ortağı olduğu Net Şans ile Hitay'ın kurduğu ortak girişim grubu Milli Piyango şans oyunlarının 10 yıl süreyle işletme hakkı ihalesini geçen yıl kazandı.

İhaleyi kazanan iki firmadan biri olan Net Holding azınlık hisselerinin satışı için ABD’li Scientific Games ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirmişti.

 

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