Tarihi Emek Sineması yerle bir oldu

Yıkımı tepki gören ve yürüyüşlerle protesto edilen tarihi Emek Sineması, iş makineleriyle tamamen yıkıldı.

26 Ekim 2009 tarihinden beri kapalı olan ve Mart ayında yıkımına başlanan Emek Sineması dün iş makineleriyle tamamen yıkıldı.

Sinemanın yıkımına karşı TMMOB Mimarlar Odası'nın açtığı dava Danıştay'da olmasına karşın Yeşilçam Sokağı gün içerisinde polis tarafından yaya trafiğine kapatılarak iş makineleri tarafından yıkıldı.

Tarihi Emek Sineması’nın yıkım görüntü ve fotoğrafları sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı.