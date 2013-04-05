Atilla Dorsay'a Emek Sineması'nda saldırı

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Emek Sineması'nda saldırıya uğradı. Eski Komedi Tiyatrosu tarafındaki kapıdan girmesini takiben bir görevlinin boğazını sıkmaya başladığını belirten Dorsay, şikayetçi olmayacağını söyledi.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, sinemanın son durumunu görmek için içeri girmek isteyen Dorsay, bir görevli tarafından tartaklandı.

"İstanbul Film Festivali kapsamında 13.00 seansında Atlas’ta gösterilen filmden çıktıktan sonra Emek Sineması’nın son halini görmek için tek başıma oraya gittim.

Sinemanın olduğu binanın içerisine girdiğimde yoğun bir şekilde tadilat çalışmaları yapılıyordu. Pek bir şey göremedim.

Bunun üzerine Eski Komedi Tiyatrosu tarafındaki kapının açık olduğunu gördüm ve içeriye girdim. Arkamdan bazı adamlar geldi.

Seslendiler, dışarı çıkarmaya çalıştılar. Sinemanın durumunu görmek için durmadım, gidebildiğim kadar gittim.

İçlerinden iri yarı sakallı bir adam boğazıma sarıldı, itip kalkmaya başladı. Kendisine 'Bir de suratıma yumruk at bari' demem üzerine, vurmak için elini kaldırdı.

O sırada beni tanıyanlar araya girerek adamı uzaklaştırdılar. Beni de yaka paça dışarı attılar."

'Şikayetçi olmayacağım'

Binada yoğun bir tadilat çalışması yapıldığını ve her yerin yıkıldığını söyleyen Dorsay, kendisini tartaklayan görevliden şikayetçi olmayacağını da sözlerine ekledi.

26 Ekim 2009 tarihinden beri kapalı olan Emek Sineması'nın yıkımı geçen hafta Cuma günü başlamıştı.

İstanbul Film Festivali'ne tam 28 yıl ev sahipliği yapan Emek Sineması, 2009 yılında restorasyon iddialarıyla kapatıldıktan sonra bir AVM projesinin parçası haline getirilmişti.