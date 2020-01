Emek Sineması eylemine demir kapılı önlem!

Yarınki eylem öncesinde Kamer İnşaat, Emek Sineması'nın tabelasını sökerek girişe demir kapı taktırdı. Dün Atilla Dorsay sinemanın son halini görmek için inşaata gittiğinde görevlilerin saldırısına uğramış ve dışarı atılmıştı.

Yarın Emek Sineması için yapılacak eylem öncesinde sinemanın tabelası sökülerek giriş demir perdelerle kapatıldı. Geçtiğimiz pazar sinemanın yerinde korunması için mücadele eden eylemciler, sinemanın kapısını kırarak içeri girmiş ve içerideki yıkımı belgelemişti. Emek Bizim İstanbul Bizim Platformu, "Bu demir kapıların bir yaptırımı yok" diyerek Emekseverleri yarın (pazar) 4'te Tramvay Durağı'ndan sinemaya yürümeye çağırdı.

Dorsay’ı da dışarı attılar

Elif İnce'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, projeye şiddetle karşı çıkan isimlerden duayen sinema eleştirmeni Atilla Dorsay dün sinemanın son halini görmek için içeri girdiğinde görevliler tarafından yaka paça dışarı atıldı. Dorsay, olayı şöyle anlattı: “Emek Sineması’nın son halini görmek istedim ve tek başına oraya gittim. Arkamdan bazı adamlar geldi. Seslendiler, dışarı çıkarmaya çalıştılar. Sinemanın durumunu görmek için durmadım, gidebildiğim kadar gittim. Gördüğüm şey şu, Emek tam bir harabe haline gelmiş. Sadece koltuklar değil her şey yıkıntıydı. İçlerinden iri yarı sakallı bir adam boğazıma sarıldı, itip kalkmaya başladı. Bari bir de yumruk at, tokat at dedim. Herhalde o sırada içlerinden biri beni tanımış olacak ki, durdu. Ama değişen bir şey olmadı, beni yaka paça dışarı attılar.”

Emek için bir kez daha

Emek Sineması için yarın saat 16.00’da Taksim Tramvay Durağı’nda buluşacak olan Emekseverler sinema salonuna yürüyecek. Geçen pazar sinemaseverler Emek Sineması’na girmeyi başarmış ve film festivalinin ‘gerçek’ açılışını gerçekleştirmişti. Emek Bizim İstanbul Bizim Platformu’nun eylem çağrısı şöyle: “31 Mart Pazar günü sokaktaki yüzlerce eylemcinin içeriye girmesini engelleyen çevik kuvvet ekibine rağmen yaklaşık 50 kişi Emek Sineması’ndaydık.

Bize ait olan sinemalarımızı, sokaklarımızı, mahallelerimizi ve yaşadığımız kentleri geri almak için, ve daha önemlisi bunun mümkün olduğunu göstermek için, bizler yaklaşık üç saat boyunca Emek'teydik ve festivalin gerçek açılışını burada yaptık. Üç yıldır bizlere "Yıkmıyoruz, sökerek taşıyoruz" dediklerinde inanmadık ve Pazar günü hepimiz şahit olduk: Turkmall adlı şirketin sahibi olduğu Kamer İnşaat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruma kurullarının onayıyla, Beyoğlu Belediyesi’nin verdiği ruhsatla Emek’i yıkıyor, talan ediyor. Nereyi? SGK'ya, yani hepimize ait olan bir kamu mülkünü: Emek Sineması'nı. Ancak Emek Sineması her tür kötü muameleye, hoyratlığa, özensizliğe rağmen bütün ihtişamıyla hala orada ve biz bu yıkımı durdurup Emek'i geri alabiliriz.. Açılışını yaptığımız gerçek film festivalinin devamında, kaldığımız yerden film seyretmeye devam etmek için 7 Nisan Pazar günü saat 16:00’da Taksim Tramvay durağında buluşup hepimize ait olan Emek Sineması’na yürüyoruz.”