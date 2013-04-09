Emek Sineması'nın son hali

Yıkım tartışmalarıyla gündeme gelen Emek Sineması’ndaki çalışmalar devam ediyor.

Emek Sineması’nın da içinde yer aldığı Cercle D'orient (Serkil Doryan) bina kompleksi yıkılarak yerine Alışveriş Merkezi yapılması planlanıyor.

AVM projesini yürüten Kamer İnşaat Emek Sineması’nın 'moving'' yöntemiyle aynen korunarak yeni yapılacak binanın üst katına taşınacağını açırlarken Mimarlar Odası’nın da içinde yer aldığı sivil toplum örgütleri ve sinemaseverler sinemanın yıkıldığını belirterek eylemler yapıyor.

Emek Sineması'nın bulunduğu bina Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait. Bina 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle Kamer İnşaat’a kiralandı.