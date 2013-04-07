Emek Sineması protestosuna gazlı müdahele

Emek Sineması'nın yıkımının durdurulmasını istemiyle taksimde protesto yürüyüşü düzenleyen kalabalığa polisin tazyikli su ve biber gazı ile müdahele etti.

Aralarında Tuncel Kurtiz, Derya Alabora, Ahmet Mümtaz Taylan, Onur Ünlü, Erden Kıral, Devin Özgür Çınar, Aslı Özge, Seren Yüce gibi sinema dünyasının tanınmış isimlerinin yer aldığı eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile yapılan mudahale sonrası yönetmen Erden Kıral fenalaşırken, sinema yazarı ve İstanbul Film Festivali FIBRESCI jüri üyesi Berke Göl gözaltına alındı.

Saat 16.00'da Taksim Meydanı'nda toplanan sinemaseverler yürüyerek Ekmek Sineması'nın olduğu Yeşilçam Sokak'a geldiler. Sokağın polis tarafından kapatılması üzerine girişte basın açıklaması yapan eylemciler arasında yer alan Costa-Gavras, Ahmet Mümtaz Taylan, Serra Yılmaz, Derya Alabora birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Emek Sineması'nın olduğu sokağa girmek isteyen eylemcilere polis izin vermeyince bekleyiş başladı. Sokağa girmek isteyen kalabalık sloganlar atarken polisin müdahalesi geldi. Eylem İstiklal Caddesi 'nde devam ederken, biber gazı kunlanan polis, cadde boyunca tazyikli su sıkarak kalabalığı dağıttı.

Öte yandan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Berke Göl ve gözaltına alınan 3 kişinin Taksim İlkyardım hastanesinde muayene edildiği bildirildi.

Beyoğlu Emniyeti önünde bekleyiş

Çoğunluğunu eyleme katılanların oluşturduğu yaklaşık 200 kişilik bir grup Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasının önüne gelerek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını beklemeye başladı. Emniyet önünde bekleyen grupta İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Rıza Kocaoğlu, İlksen Başarır, Derya Alabora, Özcan Alper Nevin Özgür Çınar gibi isimler bulunuyor.