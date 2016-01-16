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Politika

Tarhan Erdem: Amaç yok edilecek düşman yaratmak ve seçime gitmek; uymayalım bu zalimlere!

"İkinci seçim yetmedi, üçüncüsüne hazırlanılıyor"

16 Ocak 2016 14:48

Radikal yazarı Tarhan ErdemGüneydoğudaki sokağa çıkma yasakları ve çatışmaların durdurulması talebiyle "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik ağır eleştirilere tepki gösterdi. "Kabadayı ağzıyla yapılan açıklamalara aldırmamalı" diyen Erdem, "Amaç yok edilecek düşman yaratmak! Kabus yaratmak ve seçime gitmek; seçimde yeni düşmanların karşıtlarını da yanına almak! Uymayalım bu zalimlere!" ifadesini kullandı.

Erdem'in Radikal'de "Uymayalım; kapılmayalım" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2015) yazısı şöyle:

"Vatanın birliğinin tehlikede olduğu günlerde akademik özgürlük olmaz" diyene soralım; vatanın birliği söz konusuysa, terörün durmasını niçin istemiyor?.. Amaç yok edilecek düşman yaratmak! Kabus yaratmak ve seçime gitmek; seçimde yeni düşmanların karşıtlarını da yanına almak!

Akademisyenlerin açıklamaları tartışılıyor.

Yakışıksız saldırılar sürüyor.

İlk önerim kabadayı ağzıyla yapılan açıklamalara aldırmamaktır. Bunlar, ilerde hepimizin, söyleyenin de okuyanın da yüzünü kızartacaktır; yeni örnekler eklemeyelim.

İkincisi, ahlak dışı konuşmaların amacını anlayalım.

İkinci seçim yetmedi, üçüncüsüne hazırlanılıyor. Çoğu yapay, var olan düşmanlıkları çoğaltmalı; eskilerine, yaratılanlara yeni düşmanlar eklenmeli!

Umut, halkın yaratılan düşmanları eskilerle birleştirip, aynı sepete koymasıdır.

Kürt meselesi aynı değil mi?

Birlikte soralım: İstersen, bir saat sonra terör kalır mı?

Evet, "Vatanın birliğinin tehlikede olduğu günlerde akademik özgürlük olmaz" diyene soralım; vatanın birliği söz konusuysa, terörün durmasını niçin istemiyor? 

Niçin sürüyor? Süren bir şey yok; amaç yok edilecek düşman yaratmak! Kabus yaratmak ve seçime gitmek; seçimde yeni düşmanların karşıtlarını da yanına almak!

Uymayalım bu zalimlere!

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