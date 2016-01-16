Kocaeli'nde gözaltına alınan akademisyenler serbest: İmzalarımızın arkasındayız!

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyen ve “Bu suça ortak olmayacağız” diyen binden fazla akademisyen arasında yer aldıkları için gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılan Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, adliye çıkışında yaptıkları açıklamada, "Bizler devletimizden barış içerisinde yaşama hakkı, bu toplumsal hakkı talep ettik. Talep etmeye de devam edeceğiz. Ta ki bu sağlanana kadar. Biz imzalarımızın, sözümüzün arkasındayız" dedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" ile "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle 21 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 16'sı sabah erken saatlerde evleri basılarak gözaltına alınan, 5'i de kendisi ifade vermeye gelen 21 akademisyen savcılıktaki sorguların ardından serbest bırakıldı.

"Biz imzalarımızın, sözümüzün arkasındayız"

DHA'nın haberine göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyenler savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyenin önünde toplandı. Akademisyenler "Üniversite barıştır. Barışı savunuyoruz" yazılı pankart açan akademisyenler adına bir açıklama yapan Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu şunları söyledi:

"Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştirmiş, bu ülkeye pek çok meslek grubundan genci kazandırmış öğretim elamanlarıyız. Hiçbirimizin soruşturması, bir sözü çıkmamıştır ya da herhangi bir hırsızlığa yolsuzluğa adı karışmamıştır. Bu anlamda bir söz duyamazsınız. Bizler bu özelliklerimizle varız. Bu bakımdan korku ile bizleri susturmak mümkün deği. Bizler devletimizden barış içerisinde yaşama hakkı, bu toplumsal hakkı talep ettik. Talep etmeye de devam edeceğiz. Ta ki bu sağlanana kadar. Biz imzalarımızın, sözümüzün arkasındayız" dedi.

Akademisyenler daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün terör operasyonu sonucu gözaltına aldığı 9 öğrencinin serbest bırakılmasını isteyerek, adliyenin önünde beklediler.