Gözaltına alınan akademisyenlerin avukatı: Soru sorulmadı, "Bese Hozat talimat verdi" suçlaması yapıldı!

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyen ve “Bu suça ortak olmayacağız” diyen binden fazla akademisyen arasında yer alan ve Kocaeli’nde gözaltına alınan akademisyenlerin avukatlarından Talip Kavak, “Soru sorulmadı, ‘Bese Hozat’tan talimat aldınız’ suçlaması yapıldı. Yanıt verilebilecek tek soru ‘Neden imza attınız’ sorusuydu” dedi.

"İfadelerle soru sorulmadı, suçlama yapıldı"

Sputnik'ten Elif Örnek'in haberine göre, ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza attıkları için gözaltına alınan Kocaeli Üniversitesi’ndeki akademisyenlerden 16’sı, savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Akademisyenlerin avukatlarından Talip Kavak üç akademisyenin ifade işleminin ise devam ettiğini kaydetti. Dört akademisyenin, gözaltı kararı olmadan ifade vermek üzere adliyeye geldiğini kaydeden Kavak, “Bayağı uğraştık içeri girmeleri için. İçeri girdiler, son aşamada ‘Alın artık gözaltına da öyle ifadelerini versinler. Kimilerini adliyeye zorla getiriyorlar kimilerini’ dedik. Çünkü adliyeden çıkarttılar” dedi. Kavak, ifadeleri alınan kişilere yöneltilen soruların tutanaklara geçirilmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Sanki durup dururken insanlar böyle cevaplar vermiş gibi. ‘PKK-KCK terör örgütünün sözcüsü Bese Hozat’ın 22 Aralık’ta vermiş olduğu beyanında ‘akademisyenler devreye girsin, bu iş böyle yürümez dediği sizin de bundan talimat aldığınız… ‘ şeklinde ifadelerle soru sorulmadı, suçlama yapıldı. Onun akabinde soru yöneltildi. İmza toparlayabilmek için insanlarla görüşüyorsunuz, metni gönderiyorsunuz okuyor, imza atıyor. İmza olayının yürütüldüğü bu internet sitesini de sordular. Üçüncü olarak da ‘Neden imzaladınız’ diye soruldu. Zaten bir tek ona cevap verilebiliyor, diğer sorular kurgu çünkü. Akademisyenler imza vermelerinin vicdani ve insani boyutunu anlattı.”

"Telefonlarına bir sürü tehditler yağıyor, devlet tüm gücüyle üzerlerine geliyor"

Kavak, Kocaeli’de ifadeleri alınmak üzere 19 akademisyenin bugün adliyede olduğunu hatırlatarak “Telefonlarına bir sürü tehditler yağıyor. Tabii ki söyleyecek çok şeyleri var ama çok fazla üzerlerine gelindi. Devlet tüm gücüyle üzerlerine geliyor” dedi.