Kocaeli'nde gözaltına alınan akademisyenler serbest bırakıldı

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyen ve “Bu suça ortak olmayacağız” diyen binden fazla akademisyen arasında yer alan ve Kocaeli’nde gözaltına alınan akademisyenler, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Bianet'te yer alan habere göre, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada "Sabah 7'de evlerimizden alındık. Özgürlüklerimiz kapsamında bu dilekçeye imza attık. Bunun suç olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

Evlerinden gözaltına alındılar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" ile "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle 21 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

16 akademisyen sabah erken saatlerde evleri basılarak gözaltına alındı. Beş akademisyen kendisi ifade vermeye geldi. Akademisyenler geçirildikleri sağlık kontrolünden ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği Kocaeli Şubesi üyesi avukatlar da sabah erken saatlerde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek akademisyenlerin ifadelerine katıldı.

Desteğe gelen dört kişiye gözaltı

Gözaltına alınan akademisyenlerin Kocaeli Adliyesi'ne getirildiği sırada polis, destek için bekleyenlere saldırdı. Polisin müdahalesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Seğmen ile beraber Fatih Dağşın, Hacı Çevik ve Berkan Sevindik isimli öğrenciler gözaltına alınarak Saraybahçe Karakolu'na götürüldü