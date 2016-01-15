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CHP'den akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki: Demokrasiye yeni bir leke düşürdü

"Hukuksuz soruşturma, gözaltına alma ve görevden uzaklaştırmalar derhal son bulsun"

15 Ocak 2016 13:53

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, bazı milletvekilleri ile parti genel merkezinde, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” diyerek imzaladığı bildiri sonrasında açılan soruşturmalar ve üniversiteden uzaklaştırmalara yönelik CHP Parti Meclisi Bildirisi'ni açıkladı. Bildiride, akademisyenlere karşı yapılan uygulamaların Türkiye demokrasisine yeni bir leke düşürdüğü söylenerek, "Söz konusu akademisyenler bildirgesi ekseninde devam eden hukuksuz soruşturma, gözaltına alma ve görevden uzaklaştırmaların derhal son bulmasını talep ediyoruz" dendi. 

'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bildirisine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, parti olarak bu bildirinin arkasında olmadıklarını söylemişti.

CHP Parti Meclisi Bildirisi şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü terörü amasız fakatsız ve lakinsiz şiddetle kınar ve lanetler. Terörün insanlık suçu olduğunu kabul eder. 

'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildirisine imza atan 1128 akademisyen üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı emir telakki eden yargının ve bazı üniversite yönetimlerinin harekete geçmesi Türkiye demokrasisine yeni bir leke düşürdü.

Bugün sabah itibariyle Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatla açılan soruşturmayla çok sayıda akademisyen gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırmalar başladı.

 

"Son derece tehlikeli"

 

CHP Parti Meclisi olarak, ancak demokrasi dışı rejimlerde rastlanan, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve bağımsız yargıyı hedef alan bu operasyonları hukuksuz, kabul edilemez ve son derece tehlikeli buluyoruz. Geçmişte bazı kişi ve mihraklar tarafından hedef gösterilen insanların katledilmesi hafızalarımızdadır.

Maalesef, Cumhurbaşkanı himayesinde konuşan bir mafya liderinin 'akan kanlarınızla duş yapacağız' ifadesi endişelerimizi güçlendiriyor. CHP olarak düşünce açıklama özgürlüğünü demokrasinin vazgeçilmez temel ilkelerinden biri olarak kabul ediyor ve kararlılıkla savunuyoruz.

Bu anlayışla, şiddet çağrısı içermedikçe ifade özgürlüğünü kullanan tüm yurttaşların yanındayız ve onlara destek olmaya devam edeceğiz.  Söz konusu akademisyenler bildirgesi ekseninde devam eden hukuksuz soruşturma, gözaltına alma ve görevden uzaklaştırmaların derhal son bulmasını talep ediyoruz."

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Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi, bir süre önce bir bildiri yayınlamış, bu bildiriye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten tepki gelmişti

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