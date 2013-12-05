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Taraf: Şahin, cemaate yönelik MGK kararının uygulandığını itiraf etti

Taraf: Yüzlerce sayfalık raporlarda devletin bütün kurumlarının irtica başta olmak üzere, cemaat okullarını, dershanelerini denetlediği, fişlediği açıkça belirtiliyor

05 Aralık 2013 13:49

Hükümet kanadı ve bakanlar, Taraf’ın yayımladığı ve Ağustos 2004’teki Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan Fethullah Gülen cemaatine yönelik kararı gösteren belge hakkında, “Yok hükmündeydi, karar uygulanmadı” derken, gazete bu ifadeleri yalanlar nitelikte yeni belgelere ulaştı.

Mehmet Baransu imzalı habere göre, 2004’teki MGK’dan bir yıl sonra CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın verdiği soru önergesini cevaplayan dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon Kurulu’nun (BUTKK) her ay toplanıp, irticai unsurlara yönelik takibat denetimleri yaptığını, bunları raporladıklarını, ayrıca kanuni düzenlemeler ve idari tedbirler aldıklarını resmî yazıyla itiraf etmiş.

 

CHP’nin soru önergesi

 

Habere göre, CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş, 11 Temmuz 2005 tarihinde, MGK’nın İrticai unsurlar ve Fethullah Gülen’le ilgili eylem planları hazırlamasını istediği BUTKK’la ilgili Başbakan’ın cevaplaması istemiyle Meclis’e yazılı bir soru önergesi sunuyor. Meclis, bu yazılı soru önergesinin cevaplanması için Başbakanlığa resmî yazı gönderiyor. Gelen yazıya Başbakan adına Müşteşar Yardımcısı Mustafa Çetin 28 Temmuz 2005’te cevap veriyor. Çetin yaptıkları faaliyetleri soru önergesinde tek tek cevaplıyor; “Başbakanlık Uygulamayı Takip Koordinasyon Kurulu, Ağustos ayında verilen ara dışında, her ay mutad olarak toplanmıştır.

Kurul 2003 yılı başından bu yana, Temmuz 2005 itibariyle 29 kere toplanmıştır. Bu toplantılarda, çalışmalar dosya bazında değil, kurulun görev alanı içerisine giren konularla ilgili her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek ve kontrol etmek yönünde kararlar alınmaktadır.

Başbakanlık Uygulamayı Takip Korodinasyon Kurulu’nun genel gündeminde;

a: Devletin güvenlikle ilgili kuruluşlarının rejim aleyhtarı irticai faaliyetler ile mücadele konusundaki tespit ve değerlendirmeleri,

b: Bakanlık ve kurumların söz konusu faaliyetlerle mücadele konusundaki tespitleri, bu faaliyetlere karşı aldıkları tedbirler, yaptıkları uygulamalar, aldıkları sonuçlar ile bu konulardaki görüş ve önerileri,

c: Gerek duyulması halinde davet edilen bakanlık ve kurum yetkililerinin konu ile ilgili uygulama, değerlendirme ve önerilerine ilişkin sunumları yer almaktadır.

d: Başbakanlık Uygulamayı Takip ve Koordinasyon Kurulu’nun kaldırılması gündemimizde bulunmamaktadır.”

 

Yüzlerce sayfalık raporlar

 

Müşteşar Yardımcısı Mustafa Çetin’in verdiği cevaplarda ilginç olduğu kadar önemli detaylar var. Bunlardan biri Bakanlık ve tüm kurumların rejim aleyhtarı irticai faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumlarla ilgili çalışmalarının, kurulda ele alınıp, tedbirler alındığını ve uygulamalar yapıldığını itiraf etmesi. Taraf’ın elinde kurulun yaptığı fişleme belgerinin yanı sıra toplantılarında ele aldıkları raporlar da var. Raporlarda “tedbirlerin özeti”, “yapılan işlem” gibi ayrıntılı bilgiler mevcut.

Yüzlerce sayfalık raporlarda devletin bütün kurumlarının irtica başta olmak üzere, cemaat okullarını, dershanelerini denetlediği, fişlediği açıkça belirtiliyor. 7-20 Eylül 2005 tarihli belgede ise kurulun Milli Eğitim Bakanlığı’na yazmış olduğu yazının ardından bakanlığın talımatıyla “başörtüsü takan iki öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığı” raporlara girmiş.

Kurulun bir başka raporunda ise 2005 yılında Kuran kurslarında 89 kişinin, 2006 yılında ise 76 kişinin gözaltına alındığı raporlara girmiş. 2004 yılında 11, 2005 yılında 2, 2006 yılında ise 6 Kuran kursunu irticai sebeplerle kapattıkları raporlaştırılmış.

Müsteşar Yardımcısı Çetin’in verdiği bu cevap yazısı aynı gün Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’e gönderiliyor. Şahin de aynı gün TBMM’ye bir yazı yazarak, cevap yazısını iletiyor.

Taraf gazetesinde yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

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