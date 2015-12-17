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Tanrıkulu: Operasyonda Davutoğlu kitabı da çıksaydı, Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'ninki gibi toplatır mıydınız?

TBMM'de bir dakika konuşan CHP'li Tanrıkulu, kitap toplatma kararını eleştirdi

17 Aralık 2015 18:48

TBMM Genel Kurulu'nda bir dakika süre alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,  T24 yazarı Hasan Cemal’in “Delila Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitapları ile Tuğçe Tatari’nin “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” kitabının da aralarında olduğu çok sayıda kitap için toplatma kararı verilmesiyle ilgili olarak,  "Merak ediyorum, aynı operasyonda Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik kitabı da bulunsa, bu kitap da toplatılacak mıydı? " diye sordu.

Tanrıkulu, 1 dakikalık konuşmasında şunları söyledi:

"Her şey konuşulsun, her şey yazılsın diyen sizlerdiniz! Şimdi iş tersine dönünde, o dönem yazıp çizmiş olanları hedefe koyuyorsunuz. Türkiye’nin en saygın gazetecisi Hasan Cemal’in, uzun yıllar köşe yazarlığı yapmış olan Tuğçe Tatari’nin kitaplarını, sırf bir operasyonda yakalananların okuduğu ortaya çıkınca toplatma kararı veriliyor! Bu nasıl bir iştir! Merak ediyorum, aynı operasyonda Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik kitabı da bulunsa, bu kitap da toplatılacak mıydı? Farklı fikirlere, bilgilere tahammülü kalmayıp kitap toplatmanın, kitap yakmanın tarihteki karşılığını biliyoruz! Naziler de kitapları Berlin’de meydanda toplayıp yakmışlardı. Yakında toplatılan kitapları yakarlarsa da şaşırmayacağız. Bu zihniyete bu muamele de yakışır!"

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