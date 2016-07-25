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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tanju Çolak'tan Hakan Şükür'e: Türkiye'ye gelebilecek misin?

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, FETÖ'cü olmadığı için televizyon kanallarına çıkartılmadığını ileri sürdü

25 Temmuz 2016 21:31

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, spor camiasında da Paralel Yapı'nın etkin olduğunu belirterek, "Spor camiasının yüzde 30'unun bu örgütten olduğunu biliyorum. Bunları Türk futbolundan temizlemek lazım" dedi.

Avrupa gol kralı eski milli futbolcu Tanju Çolak, 15 Temmuz darbe girişimine Samuel Eto'o Vakfı'nın 16 Temmuz’daki yardım maçı nedeniyle gittiği Antalya'da öğrendiğini söyledi.

ntv'nin haberine göre; yanında Hamza Hamzaoğlu, Okan Buruk, Ümit Davala ve Emre Aşık gibi isimlerin de bulunduğunu belirten Çolak, darbe girişimini öğrenir öğrenmez Cumhurbaşkanı'nın da açıklamasıyla, yanındakileri de sokağa çıkmaya davet ettiğini, daha sonra Antalya şehir merkezine giderek sabaha kadar meydanlarda "nöbet tuttuğunu" ifade etti.

 

"Hakan Şükür'e sesleniyorum"

 

FETÖ'nün, spor camiasında da etkin olduğuna ileri süren Çolak, şöyle konuştu: "Spor camiasının artık FETÖ'ye dikkat etmesi gerekir çünkü bunlar tüm kurumlarda örgütlenmişler. Özellikle Hakan Şükür ile başlayan, Hakan Şükür ve arkadaşlarının yaymaya çalıştığı, sahiplendiği ve onların sahiplenmediği kişilerin dışa itildiğini herkes kabul ediyor. Ben FETÖ'cü olmadığım için hiçbir televizyon kanalında iş yapamadım.

Hakan Şükür'e sesleniyorum, nasıl bir örgütü yaymaya çalışıyorsun. Bu kadar hainlik yapan, hırsızlık yapan, devleti bölen, milletine silah sıkan, demokrasi ortamından uzaklaştırmak için her naneyi yiyen bu terör örgütünün içinde nasıl yer alırsın, nasıl sahiplenirsin ben bunu anlamıyorum."

 

"Bunları Türk futbolundan temizlemek lazım"

 

Tanju Çolak, Hakan Şükür'ü hedef aldığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl geleceksin Türkiye'ye, gelebilecek misin Türkiye'ye. Spor camiasının yüzde 30'unun bu örgütten olduğunu biliyorum. Bunların iyi araştırılması lazım. Bunları da Türk futbolundan temizlemek ve uzaklaştırmak lazım. Her geçen gün Türk futbolu bunların varlıkları yüzünden kötüye gidiyor. Bizlere yer vermiyorlar, sahiplenmiyorlar.

Niye, biz onlardan değiliz, biz himmet parası vermiyoruz, onlara boyun eğmiyoruz ve onların saflarına katılmıyoruz diye. Katılmadım da katılmayacağız da. Katılmayanlara da buradan teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz vatan için her şeyi yapmaya hazırız." 

 

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