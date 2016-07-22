Hakan Şükür: Kendi halkına kurşun sıkanlar şerefsizdir, haindir

Cemaat'e yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Twitter hesabını gizleyen Hakan Şükür hesabından çok konuşulacak bir mesaj attı.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında sosyal medyada büyük tepki gören Hakan Şükür, Twitter'dan Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşların üzerine ateş açan askerlerin görüntüsünü paylaştı.



Şükür, darbeci askerleri hedef alarak "Kendi halkına kurşun sıkanlar ve onların ardında kim varsa şerefsizdir, haindir. İzahı yok cezalandırılmalıdır. Yuh!" ifadelerini kullandı. Şükür, darbe girişimiyle ilgili attığı tweet'ler tepki çekince twitter adresini takipçisi olmayanlara kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde tepkilerin ardınan Twitter hesabını gizleyen Hakan Şükür hesabından çok konuşulacak bir tweet attı.

ABD'de yaşıyor

6 ay önce hakkında çıkan ABD'ye kaçtı haberlerine "Yalan, bir yere gitmedim, gitmem de" sözleriyle tepki gösteren Hakan Şükür, avukatının mahkemeye sunduğu "ABD'de yaşıyor" beyanının ardından açıklama yaptı. Hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Şükür, "Kaçmadım, taşındım" ifadelerini kullandı.