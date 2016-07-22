T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakan Şükür: Kendi halkına kurşun sıkanlar şerefsizdir, haindir

Hakan Şükür bir süreden bu yana ABD'de yaşıyor

22 Temmuz 2016 18:56

Cemaat'e yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Twitter hesabını gizleyen Hakan Şükür hesabından çok konuşulacak bir mesaj attı.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında sosyal medyada büyük tepki gören Hakan Şükür, Twitter'dan Boğaziçi Köprüsü'nde vatandaşların üzerine ateş açan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Şükür, darbeci askerleri hedef alarak "Kendi halkına kurşun sıkanlar ve onların ardında kim varsa şerefsizdir, haindir. İzahı yok cezalandırılmalıdır. Yuh!" ifadelerini kullandı. Şükür, darbe girişimiyle ilgili attığı tweet'ler tepki çekince twitter adresini takipçisi olmayanlara kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde tepkilerin ardınan Twitter hesabını gizleyen Hakan Şükür hesabından çok konuşulacak bir tweet attı.

ABD'de yaşıyor

 

6 ay önce hakkında çıkan ABD'ye kaçtı haberlerine "Yalan, bir yere gitmedim, gitmem de" sözleriyle tepki gösteren Hakan Şükür, avukatının mahkemeye sunduğu "ABD'de yaşıyor" beyanının ardından açıklama yaptı. Hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istenen Şükür, "Kaçmadım, taşındım" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

hakan şükürtwitter15 temmuzdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24