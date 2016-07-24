"Hakan Şükür'ün kulüpten kovulmasını talep ediyorum"

Galatasaray Kulübü Kongre üyesi ve Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, eski futbolcu Hakan Şükür’ün, Galatasaray kongre üyeliğinden atılması ve kulüple olan tüm bağlarının koparılmasını istedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Paralel Yapı tarafından yapıldığını belirten Sıtkı Korkmaz, eski futbolcu Hakan Şükür’ün de cemaate yakınlığının herkes tarafından bilindiğini kaydetti.



Korkmaz, Hakan Şükür’ün kulüple olan bağının tamamen koparılması gerektiğini belirterek, şöyle dedi: ”Galatasaray, ilkeleri, duruşu, saygınlığı, değerlerine bağlılığı ve vatanseverliğiyle tüm Türkiye’ye mal olmuş bir camiadır. İşte bu noktada camiamızın isminin FETÖ/PDY destekçisi olduğu herkesçe bilinen eski futbolcu Hakan Şükür ile anılmasını istememekteyiz.



Bu şahsın şimdi kulüpten kovulmasını ve kongre üyeliğinin düşürülmesini talep etmekteyiz. Galatasaray’ın yapılacak ilk kongresinde bu kararın alınması şehitlerimize duyulan saygının bir gereği olacaktır.”