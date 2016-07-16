Kenan Sofuoğlu'ndan Hakan Şükür'e: Sakın Sakarya'ya gelme, bu halk seni linç eder

Dünya Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bir süreden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan eski milli futbolcu Hakan Şükür hakkında sosyal medya hesabından ağır sözler kullandı.

Sofuoğlu, kişisel Facebook hesabından, "Rabbim halkımızdan ve Reis’imizden razı olsun dimdik ayakta durdukları için. Hakan Şükür sakın Sakarya’ya gelme bu halk seni linç eder.

Biz abdestimizi alip adam gibi ölmeye koştuk. Sakarya Valiliği önünde elinde silah olan askerlerle karşı karşıya geldik.

Rabbim halkımızdan ve reisimizden razı olsun. Dimdik ayakta durduklari için. Hakan Şükür sakın Sakarya’ya gelme bu halk seni linç eder. Ne mutlu bu vatan icin şehit olanlara" yazdı.



İşte o paylaşım:



