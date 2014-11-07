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Taner Yıldız: İki işçimizin cansız bedenlerine ulaştık

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'te maden ocağında mahsur kalan 18 işçiden ikisinin cenazelerine ulaşıldığını açıkladı

07 Kasım 2014 00:21

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ermenek'te süren çalışmalarda iki maden işçisinin cenazelerine ulaşıldığını belirterek, savcılığın uygur görmesi durumunda cenazelerine DNA testi yapılacağını söyledi.

Yıldız, iki işçinin nefeslik denilen yemek yenilen bölge yakınlarında bulunduğunu ifade etti.

Yıldız, yaptığı açıklamada, yoğun çabalar sonucunda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Bir müddet sonra bu işçilerin çıkaracaklarını ifade eden Yıldız, "Bundan sonra bir süreç var. O süreç içinde AFAD ekibinin ve AFAD Başkanının yürüteceği bir çalışma olacak. Buradan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra savcılığın uygun görmesi halinde aileleriyle beraber DNA testine tabi tutulacaklar. Buna savcılığımız karar verecek" dedi.

Yıldız, şunları kaydetti: "Ailelerimizin, özellikle 18 işçi kardeşimizin ailelerinden tespit edilmiş bulunan 24 yakını üzerinde Başsavcılığımızın uygun görmesi halinde DNA testi yapılacak. Bizim arama kurtarma faaliyetlerimiz 24 saat kesintisiz şekilde devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz noktada bazı problemlerimiz var, bazı yerlerde çökmeler var. Bir kısım yerlerde kömürün zeminde 1-1,5 metreye kadar çıktığı yerler var. Onları temizliyor olmamız lazım.

Suyun çekimiyle alakalı desandrede geldiğimiz 306 metrelik yürüme yolunda da bazı sıkıntılarımız oluştu, onları da aynı şekilde gidermek için tüm arkadaşlarımızla beraber gayret ediyoruz. Ekiplerimiz hazır bulunuyorlar. Ocaktaki çalışmalar devam edecek. Bu arada metan gazı seviyesinde bir miktar yükselme oldu. Emniyet açısından yalnızca nefeslikte bulunan arkadaşlarımızı geçici bir süreliğine dışarı çıkardık."

 

 

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