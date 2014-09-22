'Tampon bölge için Kobanê’den gelenlerin sayısını 80 bin gösteriyorlar, sayıları 8-10 bini geçmez'

IŞİD’in Kobanê’ye düzenlediği saldırılardan kaçan Suriyelilerin Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine sığınmasıyla ilgili konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, “Tampon bölge oluşturmak için Kobanê'den gelenlerin sayısını 70-80 bin gösteriyorlar. Gelenler 8-10 bini geçmez" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, IŞİD'den kaçarak Suruç'a gelen Kobanelilerin sayısının 8-10 bini geçmeyeceğini söyledi. "Tampon bölge oluşturmak için gelenlerin sayısı 70-80 bin gösteriliyor" diyen Binici, "İnsanlık koridoru gibi laflar da doğru değil" diye konuştu. 5 gündür isyan ettiren uygulamalara tanık olduklarını söyleyen Binici, "Bu halkı aç susuz mayınlı arazide beklettiler. Urfa belediyesi bir su dağıtmadı. Bu insanlar köle mi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'Türkiye'deki IŞİD çetesinin yandaşları'

Binici T24'e, üç koldan IŞİD saldırısıyla ilgili son gelişmeleri de değerlendirdi. Kobanê’nin, Suruç ilçesinin tam karşısında olduğunu söyleyen Binici, sınırda yaşanan çatışmalar için “Türkiye’deki IŞİD çetesinin yandaşları” değerlendirmesini yaptı.

‘İçişleri Bakanı, Müsteşarı telefona çıkmıyor’

Binici, bölgede bekleyen Suriyelilerin durumu için aradığı İçişleri Bakanı Efkan Ala ve müsteşarının telefona çıkmadıklarını söyledi.