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Sınırda bekleyen Suriyeli Kürtlere asker ve polis müdahalesi

T24, sınırda Suriye Kürtlerinin Türkiye'ye göçünü izliyor

21 Eylül 2014 16:00

Hikmet Durgun

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Mürşitpınar Sınır kapısı yakınında Kobanê’ye destek vermek amacıyla kurulan çadırlara polis ve asker ikinci kez müdahale etti. Müdahale esnasında dört kişi yaralandı. Suriye’nin Kobanê kentinden gelen Suriyelilerin geçişleri de yaşanan müdahale nedeniyle durduruldu.

Mürtşitpınar Sınır kapısı yakınında Kobanê’den gelen vatandaşlar için Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Kobanê’ye destek vermek amacıyla kurulan çadırlara polis ve asker tazyikli suyla ve gaz bombalarıyla müdahale etti.  Suriye’nin Kobanê kentinden Türkiye’ye Suruç’a bağlı  Küçükkendirik köyünden sınır hattında gelen geçiş noktasında bekleyen vatandaşlara polis bu sabah saatlerinde  müdahalede bulunmuştu. Müdahale sonrası birkez daha toplanan kalabalık bir grup müdahaleyi protesto edince asker ve polis ikinci kez gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla müdahale etti. Vatandaşlar da asker ve polise havai fişeklerle, ve taşlarla karşılık verdi. Yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonucunda polisin attığı Gaz bombasının bir evin samanlığına düşmesi sonucu samanlık kül olurken, köydeki vatandaşların evlerine isabet eden gaz bombalarının isabet etmesi sonucu çok sayıda ev sakini fenalaştı.

Müdahale esnasında yaralanan 4 kişi Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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