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Dünya

Talabani Almanya'da

Talabani'nin Berlin'de bulunduğu iddia edildi...

20 Aralık 2012 17:37

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani tedavisini sürdürmek üzere Almanya'ya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin tedavisini sürdürmek üzere Almanya'ya geldiğini açıkladı. Werwelle açıklamasında tedaviyle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Talabani'nin Berlin'de bulunduğu iddia edildi.

Talabani'nin basın sözcüsü Barzan Şeyh Osman erken saatlerde, AFP ve AP'ye; Iraklı, Alman ve İngiliz doktorların, tedavinin Almanya'da sürdürülmesine karar verdiklerini açıkladı.

Talabani'nin doktorlarından Necmeldin Kerim, Pazartesi gecesi beyin kanaması geçirdiği belirtilen Talabani'nin durumunun iyiye gittiğini duyurmuştu.

17 Aralık Pazartesi gecesi beyin kanaması geçiren Talabani'nin dün 'komada olduğu’ iddia edilmişti.
Talabani'nin internet sayfasında ise Iraklı liderin vücut fonksiyonlarının normale döndüğü, tıkanık arterler için tedavi gördüğü belirtilmişti.

Öte yandan kamuoyunda Talabani’nin öldüğü yönünde söylentiler de yayılmıştı.
Türkiye de, gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere ambulans-uçak tahsis edebileceğini Irak hükümetine bildirdi. Görevi Şii yardımcısı devralabilir.

Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yeni liderin 30 gün içinde parlamento tarafından seçilmesi gerekiyor.

Talabani'nin görevine dönememesi halinde, seçime kadar görevi yardımcılarından Hudeyr el Huzai üstlenecek.

ABD'nin 2003'te başlayan işgalinin ardından Irak'ta kurulan siyasi sistemde, Cumhurbaşkanlığı makamı Kürt lider Talabani'nin liderliğinde, Şii politikacı Huzai ve Sünni politikacı Tarık el Haşimi'nin dahil olduğu üçlü konseye devredilmişti.

Fakat Haşimi, hakkında cinayet ve suikast suçlamaları nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmış ve gıyabında idam cezalarına çarptırılmıştı. Irak Başbakanı Nuri el Maliki de Şii partilerinden İslami Dava'nın lideri. Bu tablo, Irak'taki siyasi dengelerin Şiilerin lehine değişebileceğine işaret ediyor.

 

Kalp ameliyatı geçirmişti

 

Son yıllarda birkaç kez sağlık sorunları yaşayan Celal Talabani, 2008'de ABD'de kalp ameliyatı geçirdi.
2007 yılında da sıvı kaybı ve aşırı bitkinlik şikâyetiyle Ürdün'de tedavi gördü.
79 yaşındaki Kürt lider, Irak'ta Saddam Hüseyin iktidarına son veren Amerikan işgalinin ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kurucu lideri olan Talabani son günlerde Bağdat hükümeti ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasındaki gerginliğe son vermeyi amaçlayan bir anlaşmanın hazırlanmasında rol oynadı.

AP ajansına göre anlaşma iki tarafın da medya kampanyalarına son vermesini ve tartışmalı bölgelerden askerlerini çekmek için çaba göstermesini öngörüyor.

Talabani, hastaneye kaldırılmadan kısa süre önce, Başbakan Nuri Maliki ile yine aynı konuda görüştü.
İki liderin Kürt yönetimini görüşmeler için Bağdat'a çağırma kararı aldığı bildiriliyor.

Kürt yönetimini, Mesud Barzani'ye bağlı Kürdistan Demokrat Partisi ile Talabani taraftarı KYB oluşturuyor. (BBC Türkçe)

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