Erdoğan: Talabani için jet ambulanslarımızı göndeririz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumuyla ilgili, ''Ölümüyle alakalı böyle bir şey bize şu ana kadar gelmiş değildir, bunların hepsi uydurmadır. Sadece bir ağır rahatsızlığının olduğunu, biz de buna karşı arzu ederseniz sizlere hemen bir jet ambulans gönderebileceğimizi söyledik' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz Başbakanı Pedro Passos Coelho'yla bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin soruları yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmedinejad'ın Şeb-i Arus törenlerine katılmamasına ilişkin, ''Biz davetimizi yaptık,gelmeyişiyle ilgili bazı şeyler söylendi ama Patriotlarla ilgili bir şey gelmedi'' dedi.

Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Şeb-i Arus törenlerine katılmamasına ilişkin, ''Davet etmek bizden. Biz davetimizi yaptık, davete icabet edemeyişiyle alakalı olarak değişik bazı şeyler söylendi, ama Patriotlarla ilgili herhangi bir şey gelmedi'' dedi.

Hemen bir jet ambulans gönderebiliriz

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumuyla ilgili, ''Ölümüyle alakalı böyle bir şey bize şu ana kadar gelmiş değildir, bunların hepsi uydurmadır. Sadece bir ağır rahatsızlığının olduğunu, biz de buna karşı arzu ederseniz sizlere hemen bir jet ambulans gönderebiliriz, bizden bazı talepleri olursa o talepleri karşılayabiliriz dedik. Konu onların takdirindedir. Eğer ambulans talep ederlerse hemen jet ambulanslarımızından birini oraya göndereceğiz'' diye konuştu.

Fiyat artışı enflasyona endeksli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özelleştirilen otoyollar ile ilgili, ''Fiyatlardaki artışlar tamamıyla enflasyon oranına endekslidir, yani 'İstediğim kadar zam yaparım' diyemez. Enflasyon neyse o kadar'' dedi.