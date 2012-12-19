Gül'den Talabani'ye tedavi daveti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye, tedavisini Türkiye'de sürdürmesi için davet gönderdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye acil şifa temennilerini ilettiği ve tedavisini Türkiye'de sürdürmesi davetini içeren bir mesaj gönderdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Gül'ün mesajı şöyle:

''Değerli kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı. Acil tedavi görmek için hastaneye gittiğinizi dün üzüntüyle öğrendim. İyi olduğunuzu ümit ederim. Size acil şifa temennilerimi sunarım. Arzu ederseniz, tedavinize Türkiye'de devam edebilirsiniz. Bunu kararlaştırdığınız takdirde gerekli tüm hazırlıkları yapmaya hazır olduğumuzu yinelemek istiyorum.''

Yoğun bakımda

Beyin kanaması ve felç geçiren Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Talabani'nin hastaneye kaldırılmasının ardından öldüğüne ilişkin haberler yayımlandı. Ancak yapılan resmi açıklamada Talabani'nin yoğun bakımda tutulduğu, durumunun ise stabil olduğu belirtilldi.