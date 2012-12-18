Talabani, hastaneye kaldırıldı

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani dün akşam (17 Aralık 2012 ) 'yorgunluk ve bitkinliğe bağlı olarak gelişen acil bir sağlık sorunu' nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, bitkinlik ve yorgunluktan kaynaklanan sağlık sıkıntısı sebebiyle Talabani’nin dün akşam Bağdat’ta bir hastaneye nakledildiği ve uzman doktorlardan oluşan bir sağlık heyetinin Talabani’yle ilgilendiği ifade edildi.

Ancak, Irak’ın yarı resmi El-Irakiye televizyonunun iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Talabani beyin kanaması geçirmesi dolayısıyla doktorları tarafından sağlığındaki istikrar sağlanmaya ve kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.

Talabani, Almanya’da 3 ay tedavi gördükten sonra geçen Eylül ayında Irak’a geri dönmüştü.