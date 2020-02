Takvim gazetesi: Zarrab'ın masasında konuşulanlara ulaştık

Takvim gazetesi, ABD’deki Halkbank davasının kilit isimlerinden olan Reza Zarrab’a ait olduğunu iddia ettiği bir diyalog yayınladı.

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'de görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab'ın, geçen günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülendiği iddia edildi. Savcılıkla anlaştığı ve New York’taki bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğu ifade edilen Zarrab'ın fotoğrafı, savcılık tarafından doğrulanmadı.

Takvim gazetesi de masada yaşandığı iddia edilen diyalogları bugün birinci sayfasında yayınladı. Gazete, Ercan Bayrak isimli muhabirlerinin ‘önemli bilgilere’ ulaştığını yazdı.

Takvim’in haberi şöyle:

"Herkesin merak ettiği Sarraf, New York'ta bir kadınla yemek yerken ortaya çıktı. TAKVİM de ünlü aktör Robert de Niro'ya ait Nobu adlı restoranın 24 No'lu masasındaki o diyaloglara ulaştı. Buna göre Sarraf kendini Sam olarak tanıttı. 3 yıldır New York'ta yaşadığını anlattı. Turizm işiyle uğraştığını, özel uçaklarının olduğunu anlattı. Kadın da 'Adım Ayşe. Buraya yeni geldim. Bazı projelerim var' ifadelerini kullandı. Sarraf ise 'Ortak bir şeyler yapabiliriz. Hatta Miami'de malikaneme hemen gidebiliriz' şeklinde bir teklif yaptı. Kadın 'Hayır' deyince Sarraf onu Waldorf Astoria adlı oteldeki Bull and Bear adlı bara çağırdı. Fotoğraflarını çekildiğini fark eden ikili, mekandan ayrıldı. 400 dolar bahşiş bırakan Sarraf, bayan arkadaşıyla birlikte kapıdaki şoförlü ve korumalı aracına binerek mekandan ayrıldı."