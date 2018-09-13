“Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu”

17-25 Aralık operasyonlarının kilit isimlerinden olan Reza Zarrab'ın New York’ta birlikte görüntülendiği ifade edilen kadının, bir zamanlar Ebru Gündeş’in hayranı ve devamında da yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ileri sürüldü.

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD'de görülen davanın önemli ismi Reza Zarrab'ın, geçen günlerde New York’taki Nobu adlı restoranda görüntülendiği iddia edildi.

Savcılıkla anlaştığı ve New York’taki bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğu ifade edilen Zarrab'ın fotoğrafı, savcılık tarafından doğrulanmadı.

Hürriyet’ten Sinem Vural’ın haberine göre, Zarrab’a ile fotoğrafının çekildiği iddia edilen kadının Zarrab’ın eski eşi Ebru Gündeş’in hayranı ve sonrasında arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu öne sürüldü.

Hürriyet’in haberinde "Akgün ile bilinmeyen bir sebeple arası açılan ve uzun zamandır eski dostuyla görüşmeyen Gündeş’ten de bu buluşmayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi” ifadesi yer aldı.