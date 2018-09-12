"Reza Zarrab New York'ta bir restaurantta görüntülendi" iddiası

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davada itrafçı olan Reza Zarrab'ın New York'un ünlü restaurantında görüntülendiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Suşi restoranı Nobu’da yanında bir kadınla yemek yiyen İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.

Öte yandan Hürriyet'ten Razi Canikligil'in sosyal medya hesabı Twiiter'dan verdiği bilgiye göre, ABD Savcılığı'nın Zarrab'ın fotoğrafını henüz doğrulamayacağı ve konuya ilişkin bir açıklamaya yapmayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı. Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Zarrab’ın New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı.