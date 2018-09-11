Zarrab, artık at sahibi olamayacak

ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlarından 19 Mart 2016’da Miami’de tutuklanan Reza Zarrab’ın at sahipliği belgesi iptal edildi.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi olan Zarrab, ABD'de tutuklandıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Aralık 2017’de kendisi ile 22 yakınının mal varlıklarına ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme’ gerekçesiyle el koydu. Zarrab’ın şirketleri ve mülklerinin yanı sıra atları listedeydi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ise geçen günlerde Zarrab’ın ‘At sahipliği belgesini’ kanun ve yönetmeliklerin 155-C maddesi gerekçesiyle iptal etti. TJK Yüksek Komiserler Kurulu’nun iptal kararının ardından Zarrab bir daha at alım-satım işlemi yapamayacak ve yarışlarda at koşturamayacak.