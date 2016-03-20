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Dünya

Taksim'deki saldırıda yaralanan 5 İsrailli, ülkelerine gönderildi

Bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan kadın, sedye üzerinde gözyaşlarına hakim olamadı

20 Mart 2016 16:41

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 İsrail vatandaşının cenazesi ile yaralı 5 İsrailli, özel askeri uçakla ülkelerine gönderildi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan bir kadın da sedye üzerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Radikal'de yer alan habere göre; Yaralılar ambulansla aprona getirilirken sedyeyle uçağa yerleştirildi. Yaralıların uçağa yerleştirilmesinin ardından bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 İsrail vatandaşı için Atatürk Havalimanı apronunda bir tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İsrailli yetkililer hazır bulundu. Cenazelerin uçağa bindirilmesi sırasında düzenlenen törende Taksim’deki bombalı saldırıda yaralı olarak kurtulan kadın da sedye üzerinde gözyaşlarına hakim olamadı. 



 

 

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