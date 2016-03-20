İsrail Dışişleri Genel Sekreteri İstanbul’a geliyor

İstiklâl Caddesi'nde 4 kişinin öldüğü intihar saldırısında ölenlerin üçünün ve yaralıların da 11'inin İsrail vatandaşı olduğunun anlaşılmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dore Gold'un Pazar günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Al Jazeera'ye bilgi veren İsrail Dışişleri kaynakları, ziyaretin resmi olmadığına dikkat çekti. Buna karşın Gold, Mavi Marmara'dan bu yana Türkiye'ye İsrail'den gelen en üst düzey yetkili olacak.

Gold aynı zamanda, Şubat ayında İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri normalleştirme görüşmelerinde Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile masaya oturan isim. Taraflar en son Şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Türk Dışişleri, Al Jazeera'nin bu konudaki sorusuna henüz yanıt vermedi.