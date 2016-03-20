Taksim'deki saldırının ardından İsrail'den talimat: Personel sayısını arttırın, yaralıları getirin

İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısında, 3 İsraillinin hayatını kaybetmesi, 11'inin de yaralanması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı dün acilen toplandı. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gelişmelerle ilgili sürekli bilgi verildi. Netanyahu, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki personel sayısının takviye edilmesi, yaralıların getirilmesi talimatı verdi.

Radikal'de yer alan habere göre; Saldırının 14 kişilik İsrailli turist kafilesine yapıldığını yazan İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold, ABD'ye yaptığı seyahati yarıda keserek yaralıların tedavisi ve cenazelerin İsrail'e götürülmesi için koordinasyon sağlamak amacıyla İstanbul'a geliyor. Türk hükümetiyle işbirliği içinde koordinasyonu sağlayacak olan Gold'un, Türk Dışişleri'nden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği ise belirtilmedi.

Mavi Marmara'dan sonra en üst düzey ziyaret

Al Jazeera'ye bilgi veren İsrail Dışişleri kaynakları, ziyaretin resmi olmadığına dikkat çekti. Buna karşın Gold, Mavi Marmara'dan bu yana Türkiye'ye İsrail'den gelen en üst düzey yetkili olacak.



