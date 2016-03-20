T24 LogoT24 Logo
Dünya

Taksim'deki saldırının ardından İsrail'den talimat: Personel sayısını arttırın, yaralıları getirin

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın, bugün İstanbul'a geleceği açıklandı

20 Mart 2016 13:03

İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısında, 3 İsraillinin hayatını kaybetmesi, 11'inin de yaralanması üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı dün acilen toplandı. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gelişmelerle ilgili sürekli bilgi verildi. Netanyahu, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki personel sayısının takviye edilmesi, yaralıların getirilmesi talimatı verdi.

Radikal'de yer alan habere göre; Saldırının 14 kişilik İsrailli turist kafilesine yapıldığını yazan İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold, ABD'ye yaptığı seyahati yarıda keserek yaralıların tedavisi ve cenazelerin İsrail'e götürülmesi için koordinasyon sağlamak amacıyla İstanbul'a geliyor. Türk hükümetiyle işbirliği içinde koordinasyonu sağlayacak olan Gold'un, Türk Dışişleri'nden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği ise belirtilmedi.

 

Mavi Marmara'dan sonra en üst düzey ziyaret

 

Al Jazeera'ye bilgi veren İsrail Dışişleri kaynakları, ziyaretin resmi olmadığına dikkat çekti. Buna karşın Gold, Mavi Marmara'dan bu yana Türkiye'ye İsrail'den gelen en üst düzey yetkili olacak.

 


 

ETİKETLER

israiltalimatpersonelsayıyaralıgetirmekdore goldmavi marmara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24