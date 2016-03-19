İstiklal saldırısı için "İsrailler keşke ölseydi" diyen AKP'li için ihraç kararı

AKP Eyüp İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Yüksel, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan İsrail vatandaşlarını hedef alarak "Beter olsun, İsrail vatandaşları keşke yaralanmayıp hepsi ölseydi" mesajını paylaşan AKP Eyüp Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı İrem Aktaş için partiden ihraç çalışmalarının başladığını söyledi.

Hatice Yücel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda gerçekleştirilen terör saldırısını kınarken, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Sosyal medyada tepkilere neden olan partinin ilçe kadın kolları yürütme kurulu üyesi İrem Aktaş'ın attığı belirtilen tweetin AKP'nin görüşlerini yansıtmadığını dile getiren Yücel, "AK Partili bir teşkilat üyemizin sosyal medyaya yansıyan açıklaması AKParti'nin görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır. Teşkilatımızda kendisi ile ilgili gerekli işlemler yapılmış ve ihraç süreci başlatılmıştır. Masum insanları hedef alan terör saldırısını kınar, hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunar, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.