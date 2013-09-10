İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir'de polis müdahalesi

Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan çağrıyla bugün Taksim Meydanı’nda saat 19.00’da Hatay’daki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için karanfilli anma ve basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Polis saat 18.00’dan itibaren güvenlik önlemi alarak Gezi Parkı, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nı kapattı. İstiklal Caddesi girişinde de önlem alan polis, ellerinde karanfillerle bekleyen yaklaşık 50 kişilik grubun sloganlar atması üzerine kol kola girerek müdahale etti. Taksim'de yaşanan olaylar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında polis-eylemci gerginliği devam ediyor.

İstiklal caddesi ve Sıraselviler'de biber gazı

İstiklal Caddesi'nde "Ahmet Atakan ölümsüzdür. AKP’den hesap soracağız" yazılı pankart taşıyan yaklaşık bin kişilik grup sloganlar eşliğinde polis ekiplerine havai fişek attı. Havai fişekli saldırının bitmesinin ardından çevik kuvvet polisleri eylemcilere biber gazı ile karşılık verdi. Ara sokaklara atılan yoğun biber gazı nedeniyle bazı vatandaşların nefes almakta zorlandı.

Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alan polis, Sıraselviler Caddesi üzerinde toplanan kalabalık gruba müdahale etti. Biber gazlı müdahale sonrasında grup ara sokaklara dağıldı. Göstericiler polis havai fişek atarken güvenlik güçleri biber gazıyla müdahaleyi sürdürdü.

Cihangir'de çektiği fotoğrafı paylaşan Kutlu Esendemir semtteki son durumu şöyle aktardı:

"Şu an polisler önümden geçiyorlar. Coşkun Sokak'a, Cihangir'in merkezine geldiler. Roma Parkı'na doğru iniyorlar. Burada gökkuşağı renklerine boyanmış merdivenler var. Polis, bu merdivenlerden plastik mermi ve gaz bombası attı."

"Şimdi tekrar Cihangir'in içlerine doğru ilerliyorlar. Uzaktan plastik mermilere ait olduğunu düşündüğümüz sesler geliyor. Bu akşam buraya fazla miktarda gaz bombası atıldı. Polis ayrıca üç gündür beyaz pudra kullanıyor. Bu pudra, TOMA suyuyla ıslanınca yoğun bir öksürük ve mide bulantısı yapıyor. Bu pudradan fazlaca kullandılar bu akşam.""

Milletvekillerinden açıklama

BBC Türkçe'nin haberine göre, Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'in basın danışmanı Eren Caşkurlu, Taksim Dayanışması ile milletvekillerinin Taksim'deki Tramvay Durağı'nda basın açıklaması yaptığını duyurdu.

Caşkurlu'nun aktardığına göre, konuşmacılar şunları söyledi;

Taksim Dayanışması sözcüsü ve Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı: "Şiddet içermeyen eylemlerde bizlerin canına kast ediliyor."

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel: Ne yazik ki katillerin degil bizim önümüze barikat kuruluyor. Biz halkın vekiliyiz, onları bırakıp barikatın arkasına geçemeyiz. Bu uygulamaları protesto etmek için 1 saat oturma eylemi yapacağız.

HDK İstanbul Milletvekili Levent Tüzel: Anlaşılan o ki Türkiye'nin her yerinde demokrasi mücadelesi veren herkesin hakkına gaz fişeği düşecek. Vali Taksim Meydanı'nın gösteri alanı olmadığını söylüyor. Sadece Taksim değil hiçbir meydan halka kapatılamaz. Gezi'den bu yana bir değişiklik varsa geriye doğrudur. Faşist baskıcı otoriter yapının güçlenmesidir bu.

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: Zulmün de bir sınırı vardır. Çünkü bir halk ilk defa "Burası babanızın çiftliği değil" dedi. Demokrasi paketi açıklayacaklar, sır gibi saklıyorlar. Sır gibi saklayarak demokrasi olmaz, hep beraber olur.

BBC Türkçe'de yayımlanan, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin Sözcüsü Peter Stano'nun açıklaması da şöyle:

''Hatay'da bir göstericinin ölümünü kaygıyla öğrendik. Ailesine başsağlığı diliyor ve olay ve olası sorumluları hakkında hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz.''

''Komisyon genel ilke olarak, aday ülkelerde Avrupa standartlarına uygun olarak barışçıl gösteri özgürlüğünün garanti altına alınması gereğini tekrar vurgular.''

Kadıköy'den gelenlere Şişhane'de müdahale

Gazeteci Serkan Ocak, Kadıköy’den gelerek Karaköy üzerinden Taksim’e yürümek isteyen gruba polisin TSİ 20.40 itibariyle Şişhane yakınlarında müdahale ettiğini bildiriyor. Ocak, Şişhane'de barikat kurulduğunu da belirtti.

Kadıköy'de biber gazı

Taksim'deki gösterilerden dönen bir grubun, Kadıköy'deki Boğa Heykeli civarında toplanarak, Söğütlüçeşme'deki AKP İlçe Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçtiği belirtildi.

Görgü tanıkları, polisin Kadıköy Belediyesi civarında TOMA ve biber gazıyla müdahale ettiği kitlenin, eski salı pazarı alanına doğru dağıldığını aktardı.

Söğütlüçeşme Caddesi girişinde konuşlanan polisin, buradan Bahariye'ye gaz attığı belirtildi. Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre, Yoğurtçu Parkı'na inen yolda da barikat var.

İstanbul'da 41 gözaltı

İstanbul Barosu bugünkü eylemlerde şu ana dek 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kızılay Meydanı'nda gazdan nefes alınamıyor

Sosyal medya üzerinden örgütlenen binlerce kişi Ankara’da bu akşam 9 farklı noktada buluşuyor. Buluşma noktalarından Kızılay’a yürüyüş planlayan gösteriler nedeniyle Başkentte polis önlem aldı.

Sosyal medyada yapılan çağrıda, "Kızılay Güvenpark, Dikmen Ziraat Bankası Kavşağı, Mamak Tuzluçayır Meydanı, Batıkent Meydanı, Keçiören Yunus Emre Direniş Parkı, Seyranbağları Özgürlük Parkı, Yüzüncü yıl Migros Önü, Eryaman 3. Etap ve Anıtpark Milli Kütüphane önü" toplanma noktaları olarak gösterildi.

Gazeteci Sinan Onuş, 20.10 itibariyle Ankara merkezindeki durumu aktarıyor:

''Kızılay’da trafik açık. Yaklaşık 1000 kişi meydanda ‘isyan, devrim, özgürlük’, ‘Ahmet yoldaş ölümsüzdür’, ‘katil devlet hesap verecek’, ‘diktatör istifa’ sloganları atıyor. Kalabalık giderek artıyor. Çeşitli yönlerden gruplar halinde katılım oluyor.''

''HDK, ÖDP, TKP, Halkevleri, SYKP, SDP, BDSP, Öğrenci Kolektifleri, Dev-Lis eylemlere destek veriyor. Bu grupların flamaları görülüyor. Mahallelerden şu anda aldığımız habere göre 100. Yıl’dan yaklaşık 150 kişi yürüyerek Kızılay’a geliyor. Alanda hala polis yok ama bir polis helikopteri alçaktan uçarak alanı izliyor.''

Onuş, 21:15 itibariyle gelişmeleri aktarıyor:

Polis TOMA'larla kitleyi dağıttı. Gaz bombaları atılmaya da başlandı. Kitle Sıhhıye ve Kolej yönüne dağıldı, her iki yöne yoğun gaz bombaları atılıyor. Polis Çankaya yönünden iki TOMA'yla gelerek kitleyi dağıttı, sonra çevik kuvvet geldi. Şu an Kızılay'da gazdan nefes alınamıyor.''



Kızılay'da polisin TOMA'larla müdahalesinin ardından Meydan boşaltıldı. Çevik kuvvet Kızılay meydanına girerek önlem aldı.

Gazeteci Sinan Onuş, Kızılay Meydanı'nda durumun sakin olduğunu, meydanın trafiğe açıldığını, polisin de meydandan çekildiğini bildirdi.

İzmir'de TOMA'lı müdahale

İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden yürüyüşe geçen gruba polis Basmane Meydanı'nda müdahale etti. Polisin müdahalesiyle geri çekilen grup, Gündoğdu Meydanı'nda bekleyişini sürdürüyor. Polis de grupla arasına bariyer kurarak, göstericilere müdahale etmeden bekliyor.

Gazeteciler darp edildi

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ali Açar'ın İstanbul'da, Evrensel Gazetesi muhabiri Metehan Ud'un da İzmir'de eylemler sırasında polis tarafından darp edildiği, foto muhabiri Ufuk Koşar'ın kolunda da kıkırdak ezilmesi tespit edildiği bildirildi.

Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık da, eşinin olaylar sırasında hafif şekilde darp edildiğini söyledi.

ABD, Toronto, Londra ve Barselona'da gösteri çağrısı

Ahmet Atakan için bu akşam saatlerinde ABD'nin birçok kentinin yanı sıra Toronto ve Barselona'da da gösteriler düzenlenmesi planlanıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, gösterilerin Türk konsolosluklarının önünde ya da kent meydanlarında yapılacağı belirtildi.

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda da Türkiye'deki eylemlere destek amacıyla bir grup toplandı.

Protestoculardan Özlem Atik, London Gezi ve bağımsız bireylerden oluşan grubun ODTÜ'de başlayan direnişlere destek veren Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesini protesto etmek için Trafalgar Meydanı'nda toplanıp Başbakanlık'a yürüdüklerini söylüyor.

Müdahalede yaralanan Altın, ameliyata alınacak

Ahmet Atakan'ın öldürülmesini protesto etmek için Taksim'de yapılan eyleme polisin müdahalesi sonucu atılan gaz fişeği Ercan Altın isimli işçinin alnına isabet etti. Alnında çatlak oluştuğu öğrenilen Altın'In bilincinin açık olduğu bildirildi.

Antakya'da ODTÜ eylemine destek protestolarında Ahmet Atakan'ın öldürülmesini protesto için Taksim’deki protestoya polis saldırısı sonucu Ercan Altın adlı bir işçi alnından gaz fişeği ile vuruldu.

Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan Altın'ın alnında kırık oluştuğu tespit edildi, bilinci açık, ameliyata alınması bekleniyor.

Vurulma sırasında yanında olan arkadaşı Altın’ın eylemci olmadığını, saldırı sırasında oradan geçtiğini söyledi. Alnında kırık oluşan Altın üç gün sonra kapatılacak olan Taksim İlkyardım Hastanesi'nde ameliyathane olmadığı için sevkedildiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınacak.

Eylemciler Eskişehir'de tren durdurdu



Eskişehir'de Hatay'da hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto eden yaklaşık bin kişilik grup, yürüyüş yaptı.

Göstericiler, Üniversite Caddesi Haller Gençlik Merkezi karşısında bulunan tren hemzemin geçidine yürüyerek oturma eylemi yaptı. Grup, yolu araç ve demiryolunu trafiğe kapattı. Gruptakilerden bazıları raylara yattı. Gelen bir yük treni, grubu görünce durdu. Grubun eylemi devam ediyor.