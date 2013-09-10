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AB, Ahmet Atakan'ın ölümünü kınadı

Avrupa Komisyonu Genişleme Sözcüsü Peter Stano, dün akşam hayatını kaybeden direnişçi Ahmet Atakan’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı

10 Eylül 2013 20:25

Olayı büyük üzüntü ve endişe ile öğrendiklerini ifade eden Stano, Atakan’ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini ilettiklerini belirtti. Türkiye'de Haziran'dan beri yaşanan toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerinin komisyon tarafından dikkatle izlendiği belirtildi.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Avrupa Birliği olarak olayın detaylarının aydınlatılması ve sorumlularının bulunması için hızlı, detaylı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Komisyon’un pozisyonunu hatırlatmak isterim ki üyeliğe aday ülkeler insanlarının protesto ve toplantı hakklarını kullanabilmelerini sağlamak ve bu hakkı korumakla sorumludur. Ayrıca insanların ifade özgürlüğü de Avrupa Birliği standartları içerisinde güvence altına alınmalıdır. Kimsenin şüphesi olmasın ki son gün, hafta ve aylarda yaşananlar Komisyon’un ilerleme raporunda mutlaka yer bulacak."

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