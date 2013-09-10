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İçişleri Bakanlığı, Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'da yapılan ODTÜ'ye destek yürüyüşü sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümüyle ilgili, İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş görevlendirdiğini belirtti

10 Eylül 2013 20:37

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay’da Ahmet Atakan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntülerin adli soruşturmaya esas yetkili makamlara gönderildiğini ve İçişleri Bakanlığınca konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Emniyet 'ten Hatay’da meydana gelen gösteriler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan açıklama geldi. Hatay’da 9 Eylül 2013 günü düzenlenen protesto gösterileri sırasında Gündüz Caddesinde devriye görevi yapan polis araçlarına saat 01.10 sıralarında bir grup gösterici tarafından apartmanlardan taş, briket ve metal cisimler atılarak saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyuna yansıyan polis kamerası görüntülerinde de şahsın yüksekten düştüğü anda ve öncesinde polis araçlarından saldırıda bulunanlara yönelik herhangi bir müdahale olmadığı ses ve görüntü incelemelerinden anlaşılmaktadır. Adalet Bakanlığı yetkililerine dayanılarak verilen ilk otopsi sonuçlarından ‘ölümün künt genel beden travmasına bağlı etraf ve kafatası kırıklarıyla birlikte omurilik kopması, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği’ ifade edilmektedir. İlk otopsi sonuçları bulgularına göre şahsın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Şahsın ölümüyle ile ilgili tüm bilgi, belge ve görüntüler adli soruşturmaya esas olmak üzere yetkili makamlara gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirilmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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