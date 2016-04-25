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Spor

Takım kaptanı Onur Kıvrak: O hareketi Trabzonspor formasının bunları hak etmediğini belirtmek için yaptım

Trabzonspor – Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya giren taraftarın hakemi darp etmesinin ardından maçın tatil edilmişti

25 Nisan 2016 23:32

Trabzonspor – Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya giren taraftarın hakemi darp etmesinin ardından maçın tatil edilmişti. Oyuncular soyunma odasına dönerken bordo mavili takımın kaptanı Onur Kıvrak, formasını ve eldivenlerini çıkarıp teknik direktör Hami Mandıralı’ya “Benden bu kadar...” işareti yapmasına ilişkin “Dün oynadığımız maçta, görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. Ben de Trabzonspor formasının asla ve asla bunları hak etmediğini belirtmek için bir hareket yaptım. Bu hareketim ne formaya ne de armaya yönelikti. Bu yüzden kimse yanlış anlamasın. Eğer yanlış anlayanlar oldu ise, özür dilerim” dedi.

Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından takım kaptanı Onur Kıvrak: Benden bu kadar!..

Trabzonspor’un resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Kaptan Onur Recep Kıvrak, Avni Aker Stadyumu’nda yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Yıllarca emek verdiği ve canından çok sevdiği Trabzonspor’un içinde bulunduğu durumdan dolayı ciğerinin yandığını belirtti. Kaptanımız Onur Recep Kıvrak, “Dün oynadığımız maçta, görmek istemediğimiz olaylar yaşandı. Ben de Trabzonspor formasının asla ve asla bunları hak etmediğini belirtmek için bir hareket yaptım. Bu hareketim ne formaya ne de armaya yönelikti. Bu yüzden kimse yanlış anlamasın. Eğer yanlış anlayanlar oldu ise, özür dilerim” dedi.

Kaptanımız Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunun altını çizerek, “Şunu herkes iyi bilmeli ki, ben de bu şehrin bir evladıyım. Trabzonspor’un kaptanıyım. Bazen duygularımız, gerçeklerin önüne geçebiliyor” diye konuştu.

“Takımımızın daha iyi olması için gayret gösteriyoruz” diyen Kaptanımız Onur Recep Kıvrak, şunları söyledi:

“Elbette içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkmak için gerek başkanımız gerekse de yönetim kurulumuz gayret gösteriyor. Ben, Avni Aker’den sonra Akyazı’da başlayacak yolculuğumuz için daha da tutkulu şekilde çalışacağım. Yeniden şampiyonluk kupalarını kaldırılacağımız günleri hep birlikte görmek istiyorum. Gelecekteki büyük başarılar için üzerime düşeni en iyi şekilde yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın.”

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