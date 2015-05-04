Tahliye kararı veren iki hâkimin tutukluğuna itiraz

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı veren hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in tutukluğuna avukatları itiraz etti.

Eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Metin Özçelik ve eski 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer, aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı verdikleri gerekçesiyle önce açığa alınmış ardından tutuklanmıştı. İki hâkimin avukatları, hâkimlerin tutukluluk hallerine itiraz etti.