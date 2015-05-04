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Tahliye kararı veren iki hâkimin tutukluğuna itiraz

Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı veren hâkimler önce açığa alınmış ardından tutuklanmıştı

04 Mayıs 2015 18:12

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı veren hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in tutukluğuna avukatları itiraz etti.

Eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Metin Özçelik  ve eski 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer, aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı verdikleri gerekçesiyle önce açığa alınmış ardından tutuklanmıştı. İki hâkimin avukatları, hâkimlerin tutukluluk hallerine itiraz etti.

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