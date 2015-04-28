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HSYK'dan tahliye kararı veren hâkimlere soruşturma izni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'HSYK geç kaldı' açıklaması yapmıştı

28 Nisan 2015 17:14

HSYK 3. Dairesi, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklu 62 polis hakkında tartışma yaratan tahliye kararını veren İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mustafa Başer için soruşturma izni verdi.

HSYK 3. Dairesi Başkanı ve HSYK Başkanvekili Metin Yandırmaz, İzmir'de usulsüz dinleme yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan iki emniyet müdürünü tahliye eden İzmir Hakimi Serdar Ergül hakkında da soruşturma izni verdiklerini bildirdi.

Yandırmaz yaptığı açıklamada ayrıca şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Kanun dışına çıkan yargı mensupları hakkında, HSYK gereğini yapacaktır. Bunu herkesin bilmesi lazım.

Hakim ve savcılar, kanunu uygulamakla görevli. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hakim, savcı kanun dışına çıkarsa ülkede kaos olur. HSYK olarak buna müsaade etmeyiz."

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