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Tahliye kararı veren hakim Mustafa Başer tutuklandı

Başer, aralarında Hidayet Karaca ve bazı polislerin de bulunduğu tutuklular hakkında tahliye kararı vermişti

01 Mayıs 2015 22:25

Aralarında Hidayet Karaca ve bazı polislerin de bulunduğu 63 kişi hakkında tahliye kararı veren ve hakkında gözaltı kararı çıkan iki hakimden biri olan 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer hakkında perşembe günü akşam saatlerinde gözaltı kararı çıkmıştı. Özçelik, perşembe günü Bakırköy Adliyesi'nde gözaltına alınmış, daha sonrasında ise tutuklanmıştı. Şehir dışında bulunan Başer hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Başer, bugün sabah ailesi ve avukatıyla birlikte Bakırköy Adliye Sarayı'na gelmişti.

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