Tahliye kararı veren hâkimlere tutuklama

Aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu 62 polis hakkında tahliye kararı veren iki hâkim hakkında gözaltı kararı çıktı. İki hakim dosya üzerinden tutuklanma talebiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Eski 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik Bakırköy Adliyesi'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı çıkan 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer ise, sabah saatlerine adliyeye geldi.

Tutuklanan Metin Özçelik, gözaltına alınmasında önce, akşam saatlerinde Çağlayan Adalet Sarayı’na geldi. Adliyede bulunan basın odasına uğrayarak Özçelik, gazetecilere, "Odamı topladım. Sizinle de vedalaşmaya geldim” dedi.

Hakim Özçelik, gözaltı öncesinde gazetecilerle görüştü

Özçelik, gazetecilerle kararı hakkında sohbet ederken adliyenin idari işlerinden sorumlu başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı ve bir grup polis basın odasına gelerek, "Burayı boşaltın. Burada basın açıklaması yapılamaz.Yapacaksanız çıkın dışarda yapın” ifadelerini kullandı.

Uyarının ardından çantasındaki yazılı açıklamaları basın mensuplarına dağıtan Özçelik, kararının arkasında olduğunu belirterek, “Kararım tamamen hukukidir. Türkiye’de yaşananlar uzun süre sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye’ye hukuk geri geldiğinde, şu an bu kararları verenler arkasında durabilecek mi? Umarım onlar da hukuki olarak kararlarını savunabilirler. Bu az önceki olay bile Türkiye’nin şu andaki geldiği durumu gösteriyor” dedi.

Özçelik, bu sözlerinin ardından gazetecilerle tokalaşarak veda etti. Bu gelişmenin ardından da Özçelik gözaltına alınarak, tutuklanma talebiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.